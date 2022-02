Rundherum gut gebräunt: So entsteht der Gablinger Putenleberkäs

Plus Der Chef der Gablinger Putenfarm erklärt, wie der Backleberkäse hergestellt wird und wie der Mastbetrieb ohne Antibiotika zurecht kommt.

Wenn auf der Gablinger Putenfarm Backleberkäse produziert wird, dann passiert das in Chargen von 60 Kilogramm. Für die Produktion vorbereitet wird Putenfleisch aus der Oberkeule ohne Haut, Flügelfleisch ohne Sehnen und Rückenspeck. Letzteren können die Metzger in Gablingen nur zugeben, weil die Puten im hofeigenen Mastbetrieb großgezogen werden. Auch Nitritpökelsalz, Phosphat, Gewürze, Pfeffer, Knoblauch und Zwiebeln stehen auf dem Rezept, nach dem der Gablinger Backleberkäse produziert wird.