Gablingen

17:30 Uhr

Supermarkt, Internet, Bauen: Wo die Gablinger der Schuh drückt

Plus Wo führt in Gablingen die Reise hin? Bürgermeisterin Karina Ruf musste den Zuhörern bei den Bürgerversammlungen einiges erklären.

Von Sonja Diller

Welche Projekte laufen in Gablingen - und welche treten auf der Stelle? Einen Überblick gab Bürgermeisterin Karina Ruf bei den Bürgerversammlungen in Gablingen und in der Siedlung. Und die Zuhörenden sagten, wo sie der Schuh drückt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .