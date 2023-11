Geisterfahrer stirbt auf der B2 bei Stettenhofen

Tödlicher Unfall auf der B2 bei Stettenhofen: Dort war ein 63-jähriger Geisterfahrer mit einem anderen Fahrzeug kollidiert.

Ein Geisterfahrer auf der B2 ist in der Nacht auf Donnerstag auf der B2 bei Stettenhofen gestorben.

Laut Polizei war ein 63-Jähriger in einem Dacia gegen 23.50 Uhr offenbar in falsche Richtung auf die B2 aufgefahren. Wo genau, war am Donnerstag nicht klar. Auch die Hintergründe für den folgenschweren Fahrfehler müssen noch ermittelt werden. Was für die Polizei feststeht: Als der Geisterfahrer auf Höhe Langweid war, meldete sich ein erster Zeuge über den Notruf. Kurze Zeit später stieß der 63-Jährige aus dem Landkreis Donau-Ries zwischen der Anschlussstelle Langweid und Stettenhofen mit einem entgegenkommenden Seat zusammen, der mit zwei Personen in Richtung Norden unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 63-Jährigen über die Fahrbahn geschleudert. Es kollidierte anschließend mit einem Audi.

Der 63-Jährige wurde schwer verletzt. Er starb trotz sofortiger Reanimation an der Unfallstelle. Der Beifahrer des Seats wurde bei dem Unfall schwer und die beiden Fahrer leicht verletzt. Die B2 war nach dem Unfall in beide Richtungen für etwa vier Stunden gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. Die Polizei bittet auch weitere Betroffene, denen der Dacia entgegengekommen war, anzurufen.

Ähnlicher Unfall auf der B2 bei Langweid vor einem Jahr

Vor einem Jahr ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf der B2. Allerdings blieben die Folgen vergleichsweise glimpflich. Nur um Haaresbreite war eine 62-jährige Autofahrerin in Langweid einem Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer entgangen. Durch eine Vollbremsung konnte die Frau den Unfall gerade noch vermeiden.

Lesen Sie dazu auch

Die 62-Jährige war nachts auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt Langweid sah sie einen Autofahrer, der laut Polizei vor ihr auf der Straße wendete. Gerade noch rechtzeitig konnte sie anhalten. Der 60-jährige Geisterfahrer sagte gegenüber der Polizei, er habe erst beim Einfahren auf die B2 bemerkt, dass er in Richtung Süden unterwegs war. Er wollte aber eigentlich in die Gegenrichtung. Deshalb hätte er sich kurzerhand entschlossen, zu wenden.