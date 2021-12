Vorfahrt genommen: Unfall mit großem Schaden in Gersthofen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersieht ein Autofahrer in Gersthofen eine junge Frau und stößt mit ihr zusammen. Der Sachschaden ist erheblich.

Nicht aufgepasst hat ein 59-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gersthofen. Der Mann wollte gegen 20.20 Uhr von Gersthofen kommend in den Kreisverkehr in Richtung Batzenhofen einfahren.

Dort befand sich jedoch gerade eine 20-jährige Autofahrerin, die den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2036 verlassen wollte. Der 59-Jährige übersah das Auto und touchierte es. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro. (thia)