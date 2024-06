Ab sofort liegt das Gersthofer Ferienprogramm in den Schulen aus

Die Sommerferien rücken näher - wie jedes Jahr bietet die Stadt Gersthofen ein Ferienprogramm an. Es liegt ab sofort aus und wird in den Schulen verteilt.

Die Eltern sind daheim geblieben, aber alle Schulfreunde im Urlaub? Da können die Sommerferien recht langweilig sein. Abhilfe schaffen soll das Ferienprogramm der Stadt Gersthofen. Auch hier hat das Organisationsteam wieder zahlreiche Veranstaltungen zusammengestellt. Ab sofort liegt das Ferienprogramm aus und wird in den Schulen verteilt.

Alle Jahre wieder stellt die Stadt Gersthofen in Kooperation mit den örtlichen Vereinen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen. Seit fast 40 Jahren werden in den Sommerferien viele spannende Aktionen für Kinder ab sechs Jahren geboten. „Ich freue mich, dass das Team um Stadtjugendpfleger Markus Wolf wieder ein großartiges Programm anbieten kann. Was einmal im Kleinen begann, ist mittlerweile auf über 90 Einzelveranstaltungen angewachsen", freut sich Bürgermeister Michael Wörle.

Vom Sonntag, 28. Juli, bis Sonntag, 8. September, haben die Gersthofer Schulkinder auch in diesem Jahr wieder die Wahl. Beispielsweise gibt es unterschiedliche Sportangebote wie Tennis, Taekwondo, Golf, Handball, Klettern oder Volleyball. Zudem hat sich das Team vom Ferienprogramm weitere tolle Aktionen einfallen lassen: egal ob Zirkustage, Klassiker wie das Stadtbauspiel, die Sommerfreizeit oder ein Ausflug zum Segelfliegen hoch über Gersthofen – es warten viele bunte Angebote auf alle interessierten Kinder.

Auf einem Dschungelpfad bei Gersthofen

So geht es auf Schatzsuche mit Islandpferden oder frischen Honig während eines Besuchs beim Imker. Naturentdecker begeben sich auf einen Dschungelpfad oder Kochen mit dem Studienkreis Gersthofen. In einer Zukunftswerkstatt machen sich die Buben und Mädchen Gedanken darüber, wie die Bibliothek der Zukunft wohl aussieht. Wer sich lieber bewegt kann auch am Line-Dance-Kurs teilnehmen. Kunst in der Natur schaffen lässt sich beim Land-Art-Kurs. Beliebt ist auch in jedem Jahr das Segelfliegen.

Ab sofort ist das gesamte Programm mit allen Informationen zu den jeweiligen Aktionen online unter www.unser-ferienprogramm.de/gersthofen zu finden. Dort ist auch die Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen möglich. Außerdem werden die Programmhefte an den örtlichen Schulen verteilt, die Auslosung der Teilnehmerplätze erfolgt am 17. Juli. Alle weiteren Fragen zum Ferienprogramm beantwortet Stadtjugendpfleger Markus Wolf unter der Telefonnummer 0821/2993077 oder ferienprogramm@gersthofen.de.

