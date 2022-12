Angelo Kelly kommt zu den Rasenkonzerten in Gersthofen

Als Kinderstar verzückte er mit der Kelly Family Millionen Menschen und ist auch heute noch groß im Geschäft. Für seinen Auftritt in Gersthofen gibt es bereits Karten.

Waren bislang nur die Eckdaten der Rasenkonzerte im Jahr 2023 bekannt (3. bis 6. August) hat das Kulturamt Gersthofen als Veranstalter nun den ersten Künstler bekannt gegeben. Es ist Angelo Kelly, der am 5. August die Bühne auf dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen betreten wird. "Wir sind sehr glücklich, dass wir Angelo Kelly und sein Management vom Konzept der Rasenkonzerte überzeugen und damit nach Gersthofen holen konnten", so Uwe Wagner, Leiter des Kulturamts in Gersthofen in einer Mitteilung.

Angelo Kelly wurde bekannt als jüngstes Mitglied der Kelly-Familie, die ab Mitte der 1990er-Jahre zu den erfolgreichsten Musikgruppen in Europa zählte und millionenfach Tonträger verkaufte.

Angelo Kelly selbst trällerte für die Kelly Family bereits im Alter von vier Jahren seine ersten Gesangszeilen auf der Single „Hiroshima – I’m Sorry“. Der erste selbst geschriebene Song folgte im Alter von sieben Jahren, trug den Titel „Pee-Pee“ (englisch: für Pipi) und handelt davon, dass Angelo heute Nacht nicht ins Bett machen werde. Ein relativ normales Thema für einen so jungen Bub, der jedoch eine sehr ungewöhnliche Kindheit hatte.

Als Angelo Kelly 1981 in Pamplona in Spanien geboren wird, ist seine Mutter Barbara-Ann bereits schwer an Brustkrebs erkrankt. Während der Schwangerschaft lehnte sie eine Chemotherapie ab und stirbt nur wenige Monate nach der Geburt. Von frühester Kindheit an tourt der jüngste Kelly-Sprössling danach zusammen mit seinen elf Geschwistern sowie seinem Vater Daniel Jerome Kelly durch Europa und die USA und musiziert auf der Straße für den Lebensunterhalt der Familie.

Für Angelo Kelly in Gersthofen gibt es bereits Karten

Der endgültige Durchbruch gelingt der alternativ lebenden Großfamilie mit langen Haaren im Jahr 1994 mit ihrem Album „Over The Hump“. Mit dem Song „An Angel“, den Paddy Kelly für seine verstorbene Mutter schreibt, singt sich der 12-jährige Angelo Kelly mit seiner glockenhellen Stimme und seinen blonden, gelockten Haaren in die Herzen junger Mädchen.

Die Zeiten der Kelly-Family sind längst vorbei. Auch als Erwachsener ist Angelo Kelly ein äußerst erfolgreicher Künstler geblieben, der jetzt mit seiner Frau und seinen Kindern auf der Bühne steht. Vor wenigen Tagen ist ein weiteres Album des Musikers erschienen und auch Karten für seinen Auftritt in Gersthofen gibt es bereits bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.stadthalle-gersthofen.de.

Das waren zuletzt die Stars in Gersthofen

Wer neben Angelo Kelly bei den Rasenkonzerten auftreten wird, ist noch offen. Mit der Bekanntgabe der weiteren Künstlerinnen und Künstler ist laut Kulturamt im Frühjahr zu rechnen. Im vergangenen Sommer zählten die Münchner Freiheit und Gregor Meyle zu den Top-Acts in Gersthofen. Damals kamen mehr als 2000 Besucher zu den Rasenkonzerten.