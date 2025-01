„Auf diese Wehr können wir uns verlassen“

Zahlreiche Mitglieder aus Verein und aktiver Wehr, Ehrengäste und Stadtratsmitglieder waren der Einladung der Feuerwehr zur Jahreshauptversammlung ins Wirtshaus Strasser gefolgt. Vereinsvorsitzender Ulrich Schmid begrüßte die Gäste und bat gleich zu Beginn um eine Gedenkminute für verstorbene Vereinsmitglieder. Im Anschluss ließ er das Vereinsjahr Revue passieren und gab einen Rückblick auf ein erfolgreiches, mit zahlreichen Veranstaltungen bestücktes Jahr 2024.

In seinem Bericht zeigte der erste Kommandant Tom Mair auf, dass auch im vergangenen Jahr wieder viel von seiner Mannschaft abverlangt wurde. Zu insgesamt 396 Einsätzen rückte die Feuerwehr Gersthofen 2024 aus, auch zu zahlreichen nicht alltäglichen und sehr zeitaufwändigen Einsätzen. Um für den Ernstfall gerüstet und bestens geschult zu sein, wurden von den Kameradinnen und Kameraden viele Ausbildungen zusätzlich zum „normalen Übungs- und Einsatzalltag“ absolviert, darunter Lehrgänge an Feuerwehrschulen, die Sonderausbildung mit der Drehleiter und Atemschutzlehrgänge. Besonders hervorzuheben war die Heißausbildung mit 70 Floriansjüngern an der Feuerwache in Gersthofen. „Hier gilt ein großes Dankeschön der Stadt Gersthofen. Ohne ihre Unterstützung hätte solch eine kostspielige, aber auch wichtige Ausbildung nicht stattfinden können. Wir sprechen hier von rund 30.000 Euro“, bedankte sich Mair.

Infotag für junge Menschen ab 14 Jahre am 30. Januar

Jugendwart Timo Schiffer übernahm mit einem freundlichen „Hallo Miteinander“ das Mikrofon am Rednerpult und gewährte Einblicke in die Jugendarbeit der Wehr. Er berichtete von der Ausbildung, 30 Übungen im Jahr 2024, von Ausflügen und Besichtigungen. Für die Übernahme so mancher anfallenden Kosten bedankte er sich beim Verein. Mit sechs Neuzugängen sei auch für die Zukunft der Jugendfeuerwehr in Gersthofen gesorgt. Dennoch finde am 30. Januar in der Feuerwache eine Veranstaltung für interessierte Gersthofer Jugendliche ab 14 Jahren statt. „Mal sehen, ob wir hier bei den jungen Besuchern Interesse wecken können“, sagte Schiffer abschließend.

Für langjährige Mitgliedschaft konnten einige Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung geehrt werden, nicht alle zu ehrende Mitglieder wohnten der Versammlung bei. Für besonders lange Treue zur Feuerwehr wurde Günther Nettel für 65 Jahre und Karl Jakob für 50 Jahre Mitgliedschaft augezeichnet.

Grußworte an die örtliche Feuerwehr richtete Reinhold Dempf, zweiter Bürgermeister der Stadt Gersthofen, und war von den vielen vorgetragenen Zahlen, Aktivitäten und der ehrenamtlichen Einsatzbereitschaft der Kameraden beeindruckt. Was ihm besonders gefällt: die Pflege der Tradition, das Miteinander sowie das Engagement des Vereins und der aktiven Mannschaft. „Größte Anerkennung und ein Dankeschön für Euer Tun. Auf diese Wehr können wir uns verlassen“, betonte Dempf.

Kreisbrandinspektor Thomas Reichel zollte in seinem Grußwort den aktiven Respekt für die vielen ehrenamtlichen Stunden und schickte ein Dankschön an die Familien der Kameraden, ohne deren Unterstützung ein solches Ehrenamt nicht funktionieren würde. Mit lobenden Worten schloss er sich seinen Vorrednern an, bedankte sich bei den Kommandanten, der Wehr, der Stadt Gersthofen und dem Feuerwehrverein und erklärte: „Ich komme immer wieder gerne nach Gersthofen, auch sehr gerne ohne Blaulicht.“

