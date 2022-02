Auto fängt auf der B2 zwischen Langweid und Gersthofen Feuer

Ein 31-Jähriger fährt auf der B2 von Langweid in Richtung Gersthofen. Plötzlich springt die Temperaturanzeige in den roten Bereich.

Der Mann hielt sofort an und öffnete die Motorhaube. Dabei schlugen ihm bereits laut Polizei die Flammen entgegen. Die Feuerwehr Langweid rückte an und löschte das Fahrzeug, das mittlerweile komplett in Flammen stand. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 Euro. (thia)