Autofahrer stößt in Gersthofen mit einem E-Bike-Fahrer zusammen

Ein Autofahrer übersieht in Gersthofen, der verbotenerweise auf dem Radstreifen fährt. Beim Zusammenstoß wird der Radler über die Motorhaube geschleudert.

Einen E-Bike-Fahrer hat ein 31-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gersthofen übersehen. Beide waren auf der Augsburger Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs.

Kurz vor der Einmündung zur Bauernstraße wollte der 31-jährige in eine Parkbucht fahren. Dabei übersah er den 39-jährigen E-Bike-Fahrer, der aufgrund seines Versicherungskennzeichens verbotswidrig den Schutzstreifen für Radfahrer benutzte. Beim Zusammenprall wurde der 39-Jährige über die Motorhaube geschleudert und zog sich beim Aufprall am Boden einen Schlüsselbeinbruch zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. (thia)