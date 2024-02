Gersthofen

vor 32 Min.

Autohaus soll für Wohnungen in Gersthofen weichen

Plus Viele Jahre gab es den Autohandel VW Wagner an der Ecke Schubert-/Augsburger Straße in Gersthofen. Künftig sollen auf dem Areal Wohnungen entstehen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Der Grundstückseigentümer der bisherigen Schwaba-Fläche „nördlich der Schubertstraße“ strebt eine Entwicklung der Flächen an. Dies wurde den Stadträten im Planungsausschuss vorgestellt. Das Areal ist in mehrere kleinere Grundstücke gegliedert. Auf diesen Grundstücken befindet sich derzeit ein Firmengelände eines Autohauses mit Verkaufsräumen und Werkstätten. Das restliche Areal ist nahezu vollflächig versiegelt und wird für Zufahrten und Abstellflächen für Autos genutzt.

Nach der schon seit Jahren geplanten Verlagerung des Standortes in die Porschestraße neben die Porsche- und Tesla-Niederlassungen möchte die derzeitige Eigentümerfirma Dierig, welche das Gelände Anfang 2022 übernommen hat, die Handelsflächen zu einem gemischt genutzten Quartier, mit überwiegender Wohnbebauung, entwickeln. Im Jahr 2007 wurde an der Porschestraße in Gersthofen das Porschezentrum eröffnet. Dabei trat sogar Lisa Fitz auf. Vor rund zwei Jahren zog die Firma mit ihrer Filiale in einen größeren Neubau um. Der Standort mit einer Gesamtfläche von circa 13.000 Quadratmetern wurde damit doppelt so groß. Der Betrieb umfasst die Ausstellung von Neu- und Gebrauchtwagen der Automarke, den Verkauf sowie Service und Reparatur. Weiter ist dort Platz für den Handel mit Ersatzteilen und für die Aufbereitung und das Waschen der Wagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen