Gersthofen

vor 47 Min.

Ballonfahrerstadt Gersthofen bekommt rekordträchtigen Zuwachs

Plus Er ist einer der jüngsten Vereine Gersthofens und dennoch mehr als 100 Jahre alt. Was der Freiballonverein Augsburg in seiner neuen alten Heimat plant.

Von Gerald Lindner

Die Stadt Gersthofen wirbt gerne mit dem Begriff Ballonstadt. Schließlich starten von hier aus schon seit vielen Jahrzehnten Frei- und Heißluftballone. Jetzt ist aber eine neue Ära eingeleitet: Der Freiballonverein Augsburg – einer der weltweit renommiertesten seiner Art – hat seinen Vereinssitz nach Gersthofen verlegt. Das kommt nicht von ungefähr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

