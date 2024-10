Begegnungsstätte bietet Tanzkurs an

Ab dem 11. Oktober um 18 Uhr bietet die „Begegnungsstätte du & hier“ an fünf Abenden eine Einführung in den Tango Argentino an. Der Tango Argentino ist ein Tanz ohne choreografisch festgelegte Schrittfolgen, mit ganz eigenen Qualitäten: Als Interpretation der Musik wird er aus Grundelementen jedes Mal neu improvisiert. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Termine sind am 11., 18. und 25. Oktober sowie am 15. und 22. November. Am letzten Abend findet im Anschluss an den Kursteil ein großer Tango-Tanzabend statt, an dem das Eingeübte und Gelernte ausprobiert werden kann. Anmeldungen werden unter Telefon 0821/49708741 und per Mail an du-und-hier@gersthofen.de entgegengenommen. Es entstehen keine Kosten. Interessenten werden gebeten, sich nach Möglichkeit paarweise anzumelden, ob gleich- oder gemischt geschlechtlich, spielt dabei keine Rolle. Weitere Informationen unter www.gersthofen.de/du-und-hier. (AZ)