Bei „Auf einen Schwatz“ eine Fremdsprache lernen oder verbessern

Das internationale Sprach- und Kulturcafé „Auf einen Schwatz!“ in der Gersthofer Begegnungsstätte geht am Mittwoch, 13. November, in die nächste Runde. Wer gerne andere Sprachen spricht und üben möchte, ist dort richtig. An jedem Tisch gibt es für die jeweilige Sprache die passenden Landesfahnen. Das Angebot steht allen offen – es kann auch deutsch an einem Tisch gesprochen werden. Bei Fragen zur Ausdrucksweise und zu Wörtern unterstützen sich alle gegenseitig, es gibt keinen Leistungsdruck und auch keine Kontrolle. Für Getränke ist gesorgt. Christiane Biesinger von der Gersthofer Volkshochschule sagt zum Angebot: „Das Angebot ist ideal, um etwa begleitend zu einem Sprachkurs bei der Volkshochschule das dort Gelernte im Sprechen und Hören anzuwenden.“

Die nächsten Termine sind der kommende Mittwoch, 13. November sowie der 11. Dezember, jeweils ab 9.30 Uhr in der Begegnungsstätte „Du und hier“ in der Kirchstraße 12 in Gersthofen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0821 4970 8741 und gersthofen.de/du-und-hier.