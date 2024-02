Gersthofen

Bereits viel erreicht: Gersthofer Seniorenbeirat wird neu gewählt

Plus Ins 21. Jahr geht der Gersthofer Seniorenbeirat inzwischen. In dieser Zeit hat das Gremium einiges angestoßen. Nun stehen turnusgemäß Neuwahlen an.

Von Gerald Lindner

Es war im Jahr 2003, als der Seniorenbeirat Gersthofen ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, die Interessen der älteren Menschen in unserer Stadt und den dazugehörigen Stadtteilen zu vertreten und ihre Lebensqualität zu verbessern. Von Anfang an war es eine Gruppe engagierter und motivierter Bürgerinnen und Bürger von Gersthofen, die bereit waren, ihre Zeit und Energie einzusetzen, um die Anliegen der Seniorinnen und Senioren voranzubringen. In den nächsten Wochen stehen allerdings Veränderungen an, denn das Gremium wird neu gewählt.

„In diesen 20 Jahren hat der Seniorenbeirat eine Vielzahl von wichtigen Projekten und Initiativen umgesetzt“, erklärt die Vorsitzende Ilona Kramer im Gespräch mit unserer Redaktion. Immerhin leben rund 6000 ältere Menschen in der Stadt. Es wurden Veranstaltungen organisiert, bei denen Themen wie Gesundheit, Sicherheit im Alter und Freizeitgestaltung im Fokus standen. Zudem hat der Seniorenbeirat sich immer wieder dafür eingesetzt, barrierefreie Wege und Zugänge in Gersthofen zu schaffen, um älteren Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

