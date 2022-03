Bilanz der Polizei Gersthofen: Im nördlichen Landkreis kracht es häufiger

Mit dem Verkehrsaufkommen stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle. Doch im nördlichen Landkreis Augsburg war immerhin kein Todesopfer zu beklagen.

Wieder mehr Unfälle, dafür aber weniger Verletzte und vor allem keine Toten: So liest sich die Bilanz der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr im nördlichen Landkreis Augsburg, für den die Polizei in Gersthofen zuständig ist. Die Beamten dort konnten in ihrem rund 280 Quadratkilometer umfassenden Revier mit zwei Schnellstraßen keinen Unfallschwerpunkt ausmachen. Die meisten Verkehrsunfälle seien auf fahrlässiges Fehlverhalten (wie zu geringer Abstand, Vorfahrtsverletzungen etc.) zurückzuführen. Nur bei knapp 20 von rund 1900 Unfällen, zu denen die Beamten gerufen wurden, waren Alkohol oder Drogen im Spiel. Allgemein sei das Verkehrsaufkommen im zweiten Jahr der Pandemie wieder gestiegen.

Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt stieg von 2020 auf 2021 um 2,39 Prozent, dafür sank die Zahl der Verletzten um ca. 15 Prozent. (2020: 312 Personen, 2021: 264 Personen). Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Gersthofen ereigneten sich 216 Verkehrsunfälle (258) mit Personenschaden, bei 1668 Verkehrsunfällen (1582) entstand lediglich Sachschaden.

Auf B2 und B300 im Landkreis Augsburg wurde es sicherer

Mit der B 2 von Gersthofen bis Allmannshofen und der B 300 im Bereich des Sandbergs bis Vogelsang hat die Polizeiinspektion Gersthofen zwei autobahnähnlich ausgebaute Straßen zu betreuen. Wenn die Beamten dort einen Unfall aufnehmen müssen, sind sie besonders vorsichtig, denn: einen Verkehrsunfall auf derartigen Straßen, teilweise ohne vorhandene Seitenstreifen, aufzunehmen, ist für alle Beteiligten deutlich gefährlicher als ein ähnlicher Unfall auf einer normalen Landstraße bzw. innerorts.

Glücklicherweise ging die Zahl der Schwerverletzten auf den Bundesstraßen im Jahr 2021 bei insgesamt 206 (Vorjahr 203) Verkehrsunfällen von zehn auf drei zurück. Auch die Zahl der Fahrradunfälle ging von 85 im Vorjahr auf 73 Unfälle im Jahr 2021 zurück. Auch die Verkehrsunfälle mit den immer beliebter werdenden Pedelecs verringerten sich von 13 auf sieben. 36 (39) Verkehrsunfälle ereigneten sich mit motorisierten Zweirädern. Dabei wurden 32 (40) Personen verletzt. (AZ/cf)

