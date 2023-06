Das bietet Gersthofen seinen Kindern in den großen Ferien

Die Pfingstferien sind erst vorbei, da heißt es, schon an die großen Ferien zu denken. Hier bietet die Stadt Gersthofen wieder ein umfangreiches Ferienprogramm.

Spaß und Action in den Sommerferien: Alle Jahre wieder stellt die Stadt Gersthofen in Kooperation mit den örtlichen Vereinen ein umfangreiches Ferienprogramm zusammen. Ab sofort ist eine Anmeldung möglich. Am Dienstag, 18. Juli, werden dann die Plätze verlost.

Seit fast 35 Jahren werden in den Sommerferien viele spannende Aktionen für Kinder ab sechs Jahren geboten. Was einmal im Kleinen begann, ist mittlerweile auf ein umfangreiches alljährliches Programm mit circa 90 Einzelveranstaltungen angewachsen. Vom 29. Juli bis zum 28. August haben die Gersthofer Schulkinder auch in diesem Jahr wieder die Qual der Wahl. Von den unterschiedlichsten Sportangeboten wie Tennis, Taekwon-Do, Golf, Handball, Klettern oder Volleyball, angeboten von den Vereinen, ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Gersthofer Kinder errichten ihre eigene Stadt

Auch das Team vom Ferienprogramm hat sich wieder einiges einfallen lassen: egal ob Zirkustage, Klassiker wie das Stadtbauspiel, die neue Sommerfreizeit oder ein Ausflug zum Segelfliegen hoch über Gersthofen – es warten viele bunte Angebote auf alle interessierten Kinder. Dazu gehören auch Besuche beim Imker, Neon- oder Discgolf. Im Ballonmuseum können Flugbälle oder bunte Ballone gebastelt und Ballonkörbe geflochten werden. Für ganz mutige Mädchen und Jungen geht es im "Kids Escape Room" auf die Suche nach einem vergessenen Schatz.

Bei einem Landart-Kurs wird die Natur selbst für die Ferienkinder zur Künstlerwerkstatt. Ein seit Jahren stets beliebter Abschnitt des Ferienprogramms ist auch wieder der Ausflug in den Erlebnispark Tripsdrill. Beim Stadtbauspiel errichten die Mädchen und Jungen selbst ihre Häuser und gestalten ein Stadtleben im kleinen - inklusive Bürgermeisterwahl.

Anmeldung für Gersthofer Ferienprogramm ab sofort möglich

Ab sofort ist das gesamte Programm mit allen Informationen zu den jeweiligen Aktionen online unter www.unser-ferienprogramm.de/gersthofen zu finden. Dort ist auch die Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen möglich. Wer nicht nur Online informiert werden will: Ab Montag, 12. Juni, werden die Programmhefte an den örtlichen Schulen verteilt, die Auslosung der Teilnehmerplätze erfolgt am Dienstag, 18. Juli. Sollten dann noch Plätze frei sein, können sich auch Kinder anmelden, die nicht in Gersthofen wohnen. Alle weiteren Fragen zum Ferienprogramm beantwortet Stadtjugendpfleger Markus Wolf unter der Telefonnummer 0821/2993077 oder ferienprogramm@gersthofen.de.