Das Gersthofer Stadthotel läuft auf Sparflamme

Plus Die Hotellerie läuft langsam wieder an. Doch beim Gersthofer Stadthotel wirkt der Andrang überschaubar. Das ist der aktuelle Stand im Gersthofer Zentrum.

Wer derzeit am Gersthofer Stadthotel vorbeiläuft, sieht oft leere Parkplätze. Wo früher viele Leute im anliegenden Restaurant gegessen haben, sind heute die Türen verschlossen. Wie geht es weiter im zentralen Gersthofer Hotel mit seinem Lokal?