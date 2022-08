Gersthofen

vor 16 Min.

Das Rätsel um die verschwundene Gersthofer Olympiafackel

Plus Gersthofer Geschichten: Als Olympia vor 50 Jahren nach Augsburg kam, halfen viele Gersthofer tatkräftig mit. Doch ausgerechnet das Erinnerungsstück an dieses einmalige Ereignis ist weg.

Von Karl-Heinz Wagner

50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München werden auch im TSV Gersthofen besondere Erinnerungen an dieses sportliche Großereignis wach. Vielleicht auch deshalb, weil eine lange Zeit im Gymnastiksaal der TSV-Turnhalle oben links, neben der Turnhallentüre sichtbar angebracht, als Blickfang eine 75 Zentimeter große Fackel prangte. Diese ins Auge stechende Fackel aus Edelstahl erinnerte an die ehrenvolle Teilnahme am olympischen Fackellauf von Läuferinnen und Läufern aus der TSV-Leichtathletik-Abteilung. Für viele Sportler war das Tragen der olympischen Fackel ein großer Tag im Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .