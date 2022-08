Musiker im Interview: "Der Name Donikkl steht inzwischen in meinem Personalausweis"

Plus Donikkl, die Kinder-Kultband, kommt zu den Rasenkonzerten nach Gersthofen. Wir sprachen mit ihrem Schöpfer Andreas Donauer.

Wie kam es zu Ihrem Künstlernamen Donikkl?



Andreas Donauer: Als ich 18 oder 19 Jahre alt war, haben meine damalige Freundin und ich auf die kleine Rebecca aufgepasst. Sie hat aus meinen Spitznamen Doni und Donisl, von meinem Nachnamen Donauer, Donikkl draus gemacht. Heute sagen alle Donikkl zu mir. Angefangen von meiner Frau bis hin zum Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der sagt allerdings dann Herr Donikkl. Inzwischen steht der Name auch in meinem Personalausweis.