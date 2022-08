Gersthofen

Die Welt der japanischen Mangas zu Besuch in Gersthofen

Plus Im Buchladen Gersthofen organisiert Inhaberin Sabine Engel-Seemiller einen Manga Day. Viele Besucherinnen schlüpfen dabei in die Rolle ihres Lieblingscharakters.

Von Diana Zapf-Deniz

Mit „Konnichiwa“, dem japanischen "Guten Tag", begrüßt „Tanilena“ alias Ramona Basello im Gersthofer Buchladen freundlich die Runde. Hier haben sich am Samstag zur Premiere des Manga Days in Deutschland und Österreich Manga-Fans jeden Alters eingefunden. Der Manga-Tag ist, ähnlich wie der Gratis Comic Tag, der seit 2010 jährlich im Mai stattfindet, eine Gemeinschaftsaktion von acht Verlagen und insgesamt 749 Buchhandlungen haben sich daran beteiligt. Inhaberin Sabine Engel-Seemiller von „Der Buchladen“ hatte die zündende Idee, den Manga Day auch in Gersthofen zu zelebrieren.

