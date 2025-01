Dieb klaut E-Scooter in Gersthofen

In Gersthofen ist am Sonntag ein E-Scooter gestohlen worden, berichtet die Polizei. Demnach stand der Roller der Marke Ninebot gegen 12 Uhr an der Augsburger Straße. Der Besitzer sperrte den E-Scooter mit einem Zahlenschloss ab. Als er gegen 18 Uhr zurückkam, fand er nur mehr sein aufgezwicktes Schloss wieder, berichtet die Polizei. Den Schaden schätzt sie auf etwa 600 Euro. (kinp)

