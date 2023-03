Brand in Edenbergen: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Montagabend im Gersthofer Stadtteil Edenbergen gekommen. Die Feuerwehr ist ausgerückt.

Aufregung am Montagabend in Edenbergen: In einem Einfamilienhaus hat sich gegen 20.30 Uhr ein Zimmerbrand entwickelt. In der Folge griffen die Flammen auf den Dachstuhl über, wie die Polizei mitteilt. Am späten Montagabend war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Personen sind bei dem Brand laut ersten Informationen der Einsatzzentrale nicht verletzt worden. Die Familie konnte sich offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Anwohnerinnen und Anwohner sollten jedoch aufgrund der Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen halten. Deshalb wurden auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Nachbargebäudes vorsorglich evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar. (AZ)