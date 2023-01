Jedes zweite Fahrzeug fällt bei Großkontrolle auf der A8 durch

Bei einer groß angelegten Kontrolle auf der A8 nimmt die Polizei vor allem Lastwagen und Busse unter die Lupe. Bei etwa der Hälfte der Fahrzeuge stellen die Beamten Verstöße fest.

Das Ergebnis einer groß angelegten Kontrolle auf der A8 bei Edenbergen ist ernüchternd: An jedem zweiten Fahrzeug gab es etwas zu bemängeln, berichtet die Polizei. Die nahm am Donnerstag an der Tank- und Rastanlage Edenbergen vor allem Lastwagen ins Auge.

Bei der mehrstündigen Kontrolle waren neben den Beamten der Verkehrspolizei auch Spezialisten aus der Schwerverkehrsgruppe und der Fahndungskontrollgruppe vertreten. Unterstützt wurden sie hierbei durch eine Hundeführerin mit ihrem Rauschgifthund und Beamte der Autobahnpolizeistation Gersthofen. Bei der Gelegenheit wurden auch technische Geräte zur Verkehrsüberwachung eingesetzt, mit denen besonders gravierende Abstandsverstöße durch die Polizistinnen und Polizisten in der Kontrollstelle beanstandet werden konnten.

Jedes zweite Fahrzeug musste beanstandet werden

Bei den Kontrollen musste jedes zweite Fahrzeug beanstandet werden, teilt die Polizei mit. Hierbei wurden neben Abstandsverstößen auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und massive technische Mängel an den Fahrzeugen festgestellt. Insgesamt durften drei Personen ihre Fahrten aufgrund des technischen Zustandes ihrer Fahrzeuge vorerst nicht fortsetzen.

Neben den Verkehrsverstößen wurde bei einem 35-jährigen Insassen eines Reisebusses festgestellt, dass dieser unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist war. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Aufenthaltsgesetztes verantworten. (kinp)

