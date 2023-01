Gersthofen

Jürgen von der Lippe in Gersthofen: Ein Balanceakt am Rande der Gürtellinie

Jürgen von der Lippe in der Stadthalle Gersthofen mit seinem Programm "Voll fett"

Plus Jürgen von der Lippe schreckt in seinem Programm "Voll fett" vor keinem Fettnäpfchen zurück und begeistert in der ausverkauften Gersthofer Stadthalle.

Von Oliver Reiser

Wenn der Begrüßungsapplaus schon wie ein Schlussapplaus klingt, verdeutlicht das, dass Jürgen von der Lippe noch immer zu den beliebtesten Comedians der Republik zählt. Und er zieht das Publikum in der ausverkauften Gersthofer Stadthalle sofort auf seine Seite. Der Fernsehmoderator, Entertainer, Schauspieler, Hörbuchsprecher, Musiker, Komiker und Buchautor hat angeblich schon alle Hallen in Deutschland gesehen.

