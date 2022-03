Gersthofen

vor 32 Min.

Ein Gersthofer versteigert Autogramme für einen guten Zweck

Rupprecht Straub aus Gersthofen hat viele Autogrammkarten gesammelt und will sie zugunsten der Kartei der Not versteigern.

Plus Der Gersthofer Rupprecht Straub hat Autogramme gesammelt, als es noch keine Selfies gab. Nun will er sie für die Kartei der Not versteigern.

Von Oliver Reiser

Fritz Walter und Toni Turek gehörten zu den legendären Helden von Bern, die 1954 den ersten Weltmeistertitel für Deutschland holten, Uwe Seeler, Berti Vogts oder Karl-Heinz Rummenigge zu ihren Nachfolgern in der deutschen Nationalmannschaft. Diese drei Fußballer sind nur einige von zahlreichen Stars, deren Autogramme der Gersthofer Rupprecht Straub besitzt. Für einen guten Zweck möchte er sie nun versteigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen