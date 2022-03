Gersthofen

vor 32 Min.

Ein kleiner Superbowl in Gersthofen? So funktioniert Flag-Football

Plus Ein Fußballer, der noch nie einen Football geworfen hat, wagt den Selbstversuch: und zwar beim Flag-Football-Team in Gersthofen.

Von Moritz Maier

Der Superbowl vom 14. Februar hat - wie jedes Jahr - Millionen von Fans begeistert. Auch in Deutschland herrscht mittlerweile großes Interesse am American Football. Und in Gersthofen? Dort gibt es seit Kurzem eine Sportmannschaft, in der Flag-Football gespielt wird - der "kleine Bruder" des American Football. Höchste Zeit also, diese Sportart einmal kennenzulernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen