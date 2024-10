Eine Rallye kreuz und quer durch Gersthofen

Eine Rallye führt aktuell kreuz und quer durch Gersthofen. Die Kirchweih-Rallye noch bis zum 19. Oktober statt. Sie führt zu insgesamt 23 Geschäften, welche die „Gerschthofen-Card“ akzeptieren. Dort gilt es Lösungsworte zu entdecken und zu einem vollständigen Lösungssatz zusammenzuführen. Tipp: Alle Lösungsworte hängen an Lebkuchenherzen, die von Kindern der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen kreativ gebastelt und bemalt wurden. Dieses besondere Event, das parallel zur Kirchweih Gersthofen stattfindet, richtet sich an Kinder, Familien oder Einzelteilnehmer jeden Alters.

Alle Lösungsworte können auf den Flyer der Rallye, erhältlich bei allen teilnehmenden Geschäften sowie im Bürgerservicezentrum der Stadt Gersthofen, eingetragen werden. Der ausgefüllte Abschnitt mit dem Lösungssatz und den Kontaktdaten findet seinen Weg in die Lostrommel über den Rathausbriefkasten. Einreichungsfrist ist der 20. Oktober. Unter allen richtigen Einsendungen werden drei Gerschthofen-Cards mit einem Guthaben von je 50 Euro verlost, die von der Stadthalle Gersthofen zur Verfügung gestellt wurden. Wer gewonnen hat, wird am Montag, 21. Oktober, direkt auf der Kirchweih Gersthofen öffentlich bekannt gegeben .„Unser Ziel ist es, die Innenstadt noch lebendiger und attraktiver zu gestalten.“, sagt Simone Jansen von der Wirtschaftsförderung und vom Stadtmarketing in Gersthofen. (AZ)