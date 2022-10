Der Bär verteilt auf der Kirchweih Karussellchips an die Kinder

Plus Unterhaltung für die Kleinsten bietet auf der Gersthofer Kirchweih stets der Kindernachmittag. Doch kommt das Angebot überhaupt noch bei Mädchen und Jungen an?

"Schau mal, ein Riesenteddybär", schreit ein Junge und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Es dauert nicht lange und das Maskottchen der Schausteller ist umzingelt von kleinen Kindern, die den Bären von Nahem sehen wollen. Gemeinsam mit seiner Assistentin Laura Härle ist er auf der Gersthofer Kirchweih unterwegs. Die beiden verteilen kostenlose Chips für die Fahrgeschäfte, die die Schausteller gespendet haben. Es ist Kindernachmittag auf der Kirchweih und viele verschiedene Angebote sollen den kleinsten Besuchern ein paar tolle Stunden voller Spaß bringen.