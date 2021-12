Erstmals seit vielen Jahren: Gersthofen nimmt 25 Millionen Euro Schulden auf

Plus Erstmals seit vielen Jahren hat Gersthofen Schulden aufgenommen. Dafür wurden große Grundstücke gekauft und Pläne geschmiedet. Ein Jahresrückblick.

Gersthofen soll weiterwachsen. Deshalb wurden heuer große Flächen im Norden der Stadt gekauft. Erstmals seit vielen Jahren musste Kämmerer Manfred Eding dafür beträchtliche Kredite aufnehmen. Vor allem Bauprojekte bestimmten heuer das Leben in der Stadt. Und für die Stadtmitte und das "Loch" taten sich neue Perspektiven auf. An anderer Stelle wurde allerdings die Bremse gezogen.