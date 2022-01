Feuer bricht in Gersthofen kurz vor Mittnacht in Mehrfamilienhaus aus

In der Nacht von Sonntag auf Montag brennt im Erdgeschoß eine Wohnung in der Siedlerstraße. Alle Bewohner müssen das Haus verlassen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Bewohner der Siedlerstraße in Gersthofen aus dem Schlaf gerissen. In einem Mehrfamilienhaus war kurz vor Mitternacht in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Ausgebrochen war das Feuer im Erdgeschoss. 22 Einsatzkräfte rückten unter anderem auch mit einer Drehleiter an, um die Flammen zu löschen. "Im Einsatz waren auch Atemschutzträger", sagt Kommandant Markus Kammerer. Beim Eintreffen der Polizei waren die betroffenen Bewohner bereits auf der Straße, die restlichen Personen wurden von den Beamten aus den Wohnungen gebracht und blieben unverletzt.

Brand in Gersthofen: Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro

Ein 33-jähriger Mann aus der Brandwohnung wurde jedoch vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Brandschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Einschätzungen auf rund 50.000 Euro. Die Kripo Augsburg hat daher die Ermittlungen übernommen. Vermutet wird zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Feuer durch ein brennendes Teelicht oder Ähnliches ausgelöst worden sei. Laut Feuerwehr konnten die Bewohner nach einer Viertelstunde wieder in ihre Wohnungen zurück. Die betroffene Wohnung wurde mit Entlüftern vom Rauch befreit. (thia)