Brand mit großer Rauchsäule in Gersthofen: Anwohner sollen Fenster schließen

Bei einem Entsorgungsbetrieb in Gersthofen brennt es am Mittwochabend. Polizei und Feuerwehr warnen vor der starken Rauchentwicklung.

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Gersthofer Ziegeleistraße ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei steht dort ein Müllberg in Flammen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar, derzeit gehen die Ermittler aber von einer Selbstentzündung aus.

Die Feuerwehr ist im Einsatz. Anwohner sind dazu aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet zu meiden. (AZ)