Feuerwehr löscht Brand am Kindergarten "Oscar Romero" in Gersthofen

Zu einem Brand am Kindergarten "Oscar Romero" wurde die Feuerwehr Gersthofen am späten Freitagnachmittag gerufen. Er griff auf angrenzendes Gebäude über.

Am Kindergarten „Oscar Romero“ hat es am späten Freitagnachmittag gebrannt. Laut Polizei hatte aus bislang ungeklärter Ursache eine Couch im Außenbereich des Gebäudes am Kirchplatz Feuer gefangen. Die Wehr rückte mit rund 20 Kräften und mehreren Fahrzeugen zum Brandobjekt aus. Als die Rettungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf die Holzvertäfelung der Fassade des angrenzenden Gebäudes ausgebreitet.

Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt

Neben den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz mussten Teile der Fassade geöffnet werden, um eine weitere Gefahr durch Glutnester auszuschließen. Das Feuer rechtzeitig gelöscht werden. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. (dav,gb)

