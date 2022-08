Fliegende Pfannkuchen und eine clowneske Reise beim Wiesentheater

Plus Das Wiesentheater im Gersthofer Stadtpark verzaubert an drei Tagen mit den verschiedenen Stücken die jüngsten Besucherinnen und Besucher.

"Milch. Eier. Und Zucker!" - die Kinder wussten genau, was die Zutaten für einen leckeren Pfannkuchen sind, den der französische Koch an seinem freien Tag gleich mit fünf Kilo Mehl und extra viel Sahne zubereitete, weil sein Chef, der König, kräftig zugenommen und deshalb eine Diät mit Sauerkraut und Spinat verfügt hatte. Dass dieser Pfannkuchen beim Wenden aus der brutzelnden Pfanne springen würde, konnten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.