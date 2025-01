Bäckerei Wolf: Zwei Eröffnungen auf Aldi-Parkplatz stehen kurz bevor

Kunden des Discounters Aldi in Gersthofen und Friedberg haben es längst gesehen: Ein Teil des Parkplatzes ist abgesperrt für eine Baustelle. Werbetafeln kündigen an, dass eine neue Filiale der Bäckerei Wolf hinter dem Sichtschutzzaun entsteht. Die Neubauten sind weit fortgeschritten, Geschäftsführer Stefan Wolf hat Eröffnungstermine für beide Filialen im Terminkalender stehen. Der Wettergott wird allerdings dabei in Gersthofen noch ein Wörtchen mitreden.

