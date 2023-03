Für den Klimaschutz gehen die Lichter in Gersthofen aus

Nein, unser Fotograf hat nicht vergessen, auf die richtige Belichtung zu achten. Dass dieses Bild so dunkel ist, hat einen Grund.

Die Stadt Gersthofen hat sich am Samstagabend an der sogenannten Earth Hour beteiligt. Weltweit werden dabei zwischen 20.30 und 21.30 Uhr die Lichter an sonst hell beleuchteten Punkten ausgeschaltet. In Gersthofen war das am Rathaus, an der City Galerie und auch bei der Firma Andreas Schmid Logistik der Fall.

Auch bei Andreas Schmid Logistik wurde für eine Stunde das Licht abgeschaltet. Foto: Marcus Merk

Ziel ist, auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und für mehr Klimaschutz einzustehen.

Dazu gehört auch geringerer Energieverbrauch. Schon seit dem vergangenen Jahr sind deshalb andere Gebäude in der Stadt nur noch spärlich beleuchtet. Für Bürgermeister Michael Wörle geht es um mehr als nur Symbolpolitik. „Nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise und sich ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour 2023 ein wichtiger Moment, um unsere Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz zu zeigen", sagte er im Vorfeld.