Für eine „Tafel Gersthofen“ werden Räume gesucht

Für das Projekt „Tafel Gersthofen“ sucht die Kolpingsfamilie Räume. Dies war eines der Themen, die beim Sozialen Runden Tisch zur Sprache kamen.

Seit fast einem Jahrzehnt lädt die Stadt Gersthofen alle im sozialen Bereich tätigen Einrichtungen und Organisationen zum Sozialen Runden Tisch ein. War die Teilnehmerzahl am Anfang noch sehr überschaubar, so kamen heuer fast 40 Haupt- und Ehrenamtliche in die Begegnungsstätte du & hier. Dabei ging es auch um ein geplantes soziales Projekt.

„Am Anfang waren alle immer ganz überrascht, wer alles da war und welche Vielfalt an sozialem Einsatz sichtbar wurde“, sagt Bürgermeister Michael Wörle. „Mittlerweile haben sich viele Teilnehmer lokal und regional vernetzt. Sie pflegen und nutzen die Kontakte auch unterjährig, zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger.“

Auch für Newcomer in Gersthofen geeignet

Der Soziale Runde Tisch bietet insbesondere Newcomern eine Chance, schnell vor Ort einzusteigen und anzukommen. Yvonne Wiedenmann stellte zum Beispiel ihre Tätigkeit bei der „Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe Beratung“ vor, die in der Bahnhofstraße 18 angesiedelt ist. Hier beraten Menschen mit Behinderung andere Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. Der große Vorteil ist, dass die Beratenden viele Situationen aus eigener Erfahrung kennen.

Der Soziale Runde Tisch bietet auch neuen Projekten ein Sprungbrett. Zum Beispiel stellte Heinz Schaaf von der Kolpingsfamilie Gersthofen das Projekt „Tafel Gersthofen“ vor. Hierfür sind bereits einige Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit der Augsburger Tafel durchgeführt worden. Am dringlichsten ist aktuell die Standortfrage zu klären. Heinz Schaaf bittet alle, die einen 60 bis 80 Qadratmeter großen Raum zur Verfügung stellen könnten, um Kontaktaufnahme per E-Mail an: info@kolping-gersthofen.de.

In Gersthofen tätige soziale Einrichtungen, die aktuell noch nicht von der Stadt zum Sozialen Runden Tisch eingeladen werden, wenden sich an die Stadt Gersthofen unter soziales@gersthofen.de oder Telefon 0821/49708741. (AZ)

