Fußgänger nach Unfall in Gersthofen leicht verletzt

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Gersthofen einen 22-jährigen Fußgänger. Der Mann wird bei dem Unfall leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Ein 22-Jähriger ist nach einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 55-Jähriger am Montag gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar den jungen Mann, der zu Fuß unterwegs war, berichten die Beamten. Der 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß am rechten Arm verletzt. (kinp)