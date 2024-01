Gersthofen befragt Bürger, wie sie den Wochenmarkt bewerten

Jeden Samstag werden auf dem Gersthofer Wochenmarkt Gemüse, Fleisch und mehr angeboten. Derzeit läuft eine Umfrage der Stadt, was noch verbessert werden kann.

Frisches Gemüse, Obst aber auch Käse, Fleisch und Wurstwaren werden jeden Samstag zwischen 7 und 12 Uhr auf dem Gersthofer Wochenmarkt angeboten - und das schon seit mehr als 50 Jahren. Derzeit hat die Stadt eine Umfrage gestartet: Die Gersthoferinnen und Gersthofer sollen bis zum Mittwoch, 17. Januar, Auskunft geben, was sie sich noch beim wöchentlichen Angebot wünschen.

Anlass der Umfrage war nach Angaben von Stadtmanagerin Simone Jansen, die auch für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, der Umstand, dass die Standbetreiber in den vergangenen Monaten rückläufigen Kundenzuspruch verzeichneten. Ein Grund dafür sei sicher, dass die Menschen stärker überlegen, wo sie ihr Geld ausgeben und Waren vom Markt nicht selten teurer als im Supermarkt angeboten werden. Ein erster Schritt um den Verkauf am Samstagvormittag auf dem Rathausplatz attraktiver zu machen, war der „Musikalische Wochenmarkt“. Zwischen Mai und Oktober traten 2023 bereits zum zweiten Mal nach 2022 jeweils am ersten und dritten Samstag des Monats regionale Musikvereine sowie Musikerinnen und Musiker auf. Geplant waren bei gutem Wetter beispielsweise Musik mit den Gersthofer Blasharmonikern, der Stadtkapelle sowie dem Jugendorchester, der Gerry Fried Big-Band der Schwäbischen Musikanten oder der Trommelgruppe Pica-Pau. Außerdem wurden Sonderaktionen wie eine Bilderbuch-Lesung, kostenfreie Hörtests und mehr geplant. Wie die Besucher dieses Angebot beurteilten, soll die Umfrage ebenfalls zeigen.

Was die Stadt Gersthofen von den Marktbesuchern wissen will

Und das will die Stadt noch wissen: Die Teilnehmenden sollen angeben, ob der Hauptgrund für einen Marktbesuch Einkaufen, sozialer Austausch oder Musik und Sonderaktionen sind. Thema ist auch, wie sie vom Wochenmarkt erfahren haben. Dann wird gefragt, wie das Angebot bewertet wird und es sollen Waren genannt werden, die bisher im Sortiment vermisst werden. Weiter geht es darum, ob auch ein kulinarisches Angebot zum direkten Verzehr, wie Imbiss oder heiße und kalte Getränke gewünscht wird. Außerdem können die bisherigen Aktionen im Rahmen des „Musikalischen Wochenmarkts“ von „sehr gut“ bis "sehr schlecht“ bewertet werden. Es geht auch darum, ob weitere Aktionen parallel zum Verkauf, wie Tanzaufführungen und Infostände lokaler Vereine oder auch Motto-Tage wie „Erdbeer-Samstag“ oder Spargelschälen sowie Kürbisschnitzen angeboten werden sollen.

Eine Teilnahme ist direkt über die Website der Stadt Gersthofen möglich. Außerdem liegen die Fragebögen im Bürgerservicezentrum im Rathaus sowie bei den Marktbeschickern aus. Zusätzlich wird Simone Jansen am Samstag, 13. Januar, ab circa 8.30 Uhr auf dem Rathausplatz persönlich mit den Besucherinnen und Besuchern sprechen und fragen, was aus deren Sicht am Wochenmarkt noch verbessert werden kann. Die Umfrage läuft noch bis einschließlich Mittwoch, 17. Januar.

