Gersthofen: Drei Tage wird der Rathausplatz zur Partyzone

„Wow! Was für eine Stimmung. Die Gersthofer haben’s darauf!“ So urteilte eine Frau in den sozialen Medien über das Geschehen, das sich am Freitagabend auf dem Rathausplatz abspielte. Knapp 1.000 Feierwütige, zum größten Teil bunt und fantasievoll kostümiert, fanden sich zur Lech Au-Party der Faschingsgesellschaft Lechana ein, tanzten, sangen und tranken bis weit nach Mitternacht, dass fast die Biervorräte zur Neige gingen.

Angesichts der relativ milden Temperaturen und der Party-Musik fühlte man sich fast nach Malle versetzt. Ja, regelrechtes „Inselfieber“ machte sich breit, als die Stars der Ballermann-Szene einheizten: Partyschlagersänger Honk („Wochenende, Saufen, Geil“, „Mittags knallt die Sonne“), DJ Biene („Wir saufen wieder Kümmerling“) und zu guter Letzt die aus Mallorca eingeflogene Isi Glück, die direkt vom Münchner Flughafen zur Bühne in die Gersthofer Narrenarena chauffiert wurde.

Bauchfrei, mit Sprüchen und seichten Texten („Ich schieß mich weg“, „Knicklicht“, „Die Berge über uns“) sorgte die Ex-Schönheitskönigin, die nach eigenen Angaben 6.000 Euro für einen 30-minütigen Auftritt kassiert, mit ihrem Partyhit „Ich hab einen Delfin in meiner Bauchtasche“ nochmals für Jubelstürme unter dem freien Nachthimmel. „Für diese Art von Musik muss man schon ein paar Bier intus haben“, stellte eine Besucherin fest. Vor allem den männlichen Zuhörern schienen die stimmlichen Qualitäten der attraktiven Blondine, die auch schon als Model gearbeitet hat, egal gewesen zu sein. Sie besetzten die besten Plätze vor der Bühne und zückten reihenweise ihre Handys.

„Wir hatten noch etwas mehr Zulauf, als im vergangenen Jahr“, bilanzierte Tobias Gaugenrieder vom Organisationsteam der Lechana, die mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern den Ausschank auf dem Rathausplatz übernommen hatte. Dort tummelten sich viele fantasievoll verkleidete Gestalten, die zunächst vom Sicherheitsdienst mit verschiedenfarbigen Bändchen, die den Genuss von Alkohol regelten, ausgestattet wurden. Tobias Fleischmann und seine Panzerknacker-Gang hatten gar eine Gelddruckmaschine im Einsatz, mit der sie „Kolla-Dollars“ unters Partyvolk brachten. „Die Stimmung war großartig. Selbst die Stars, die hier aufgetreten sind, waren davon begeistert“, freute sich Tobias Gaugenrieder aber vor allem über eines: „Alles ist friedlich abgelaufen.“

Friedlich ging es am Samstag weiter. Zum zweiten Mal startete der Kinderfaschingszug, von dem die Organisatoren im vergangenen Jahr fast überrollt wurden. Diesmal hielten sich die Menschenmassen am Straßenrand in Grenzen, nicht jedoch die Zahl der trotz eines Halteverbots entlang der Zugstrecke parkenden Autos. Insgesamt gingen 13 Gruppen mit 380 Teilnehmenden (davon 60 Betreuerinnen und Betreuer) auf einer leicht veränderten Strecke an den Start. Nach dem Marsch von der Anna-Pröll-Mittelschule über die Brahmsstraße ging es diesmal nicht durch den Stadtpark, sondern über die Bahnhofstraße zum Rathausplatz. So marschierten unter anderem die Schneemänner des TSV Gersthofen, die Bausteine des Heimat- und Volkstrachtenverein, das Feuerwehrauto der Partyfreunde Gersthofen, die Gespenster aus der Kindertagesstätte Lech Strolche, die Hexen und Zauberer aus dem Ulrichskindergarten und viele Aktive, die man vor Wochenfrist noch auf der Bühne der Kinderkolla gesehen hatte, im Schatten des alten Wasserturms am Ballonmuseum vorbei. Auf dem Rathausplatz feierten die vielen Dinos, Piraten, Einhörner, Superhelden, Prinzessinnen und Quietscheentchen munter weiter.

Närrisches Treiben um den Baum auf dem Rathausplatz

Zwischen Rathaus, Stadthalle und City Center gaben sich auch am Sonntag die Narren und Närrinnen beim Tanz um den Narrenbaum, der zur Weihnachtszeit mal ein Christbaum war, ein Stelldichein. Beim Schaulaufen verschiedener Garden und Musikgruppen waren neben den Gastgebern der Lechana und ihrer Nachwuchsgarde Little Magic's auch die Augspurgia, der FFC Augsburg, das Männerballett der Dalachia, der CCK Fantasia, die Laugnataler Faschingskracher, die Showtanzgruppe Neukirchen, die Tanzschule Dance Emotion und die Guggamusik aus Mönchsdeggingen dabei. Nach diesem über sechsstündigen Feuerwerk des Frohsinns sorgte dann ein krachendes Brillantfeuerwerk für den krönenden Abschluss dieser drei Tage im Herzen der Faschingshochburg Gersthofen.