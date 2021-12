Gersthofen

18:00 Uhr

Gersthofen stoppt Kahlschlag für geplantes Baugebiet am Mühlängerle

Für Bauplätze am Mühlängerle in Gersthofen sollte gerodet werden. Doch in letzter Sekunde änderte die Stadt ihre Pläne.

Plus Die Bahn für die begehrten Bauplätze in bester Lage in Gersthofen war frei. Doch jetzt plagt die Stadträte das grüne Gewissen. So geht es nun weiter.

Von Christoph Frey

Die planerischen Vorarbeiten waren so gut wie abgeschlossen, auch die Untere Naturschutzbehörde hatte ihren Segen gegeben. Eigentlich stand dem noch für dieses Jahr geplanten Start der Vermarktung von 23 Bauplätzen am Mühlängerle nichts mehr im Wege. Doch jetzt ist es anders gekommen.

