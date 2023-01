Gersthofens närrischer Nachwuchs macht sich für die Kinder-Kol-La fit

Die Kinder-Kol-La steht bald wieder auf der Bühne, und die Proben sind in vollem Gange. Das erste Mal mit Kostümen war es besonders bunt. Ein kleiner Einblick.

"Das ist Peppa Wutz!" – ein von Kopf bis Fuß in rosa gekleidetes Mädchen mit Schweinchenohren und rotem Kleid springt aus seinem Versteck nahe der Tür in den Raum, der als Bühne dient. Die Kleine grinst und wartet geduldig bis nacheinander auch der Rest der Familie Wutz vorgestellt wird. Es ist die erste Probe der Kinder-Kol-La-Sprechgruppen mit Kostümen im Gersthofer St.-Ulrichs-Kindergarten stattfindet. Es wird auf Hochtouren mit den jungen Akteuren an den lustigen Nummern gearbeitet, damit sie bei der Premiere der Kinder-Faschingssitzungen am Sonntag, 5. Februar, für ihren Auftritt fit sind.

Zuvor werden zunächst die Kostüme rausgekramt. Nach und nach schlüpfen die Mädchen und Jungen in ihre Verkleidungen. Stolz präsentieren sie sich. Die Aufregung und Vorfreude, die in der Luft liegen, sind fast greifbar. Immer und immer wieder gleiten die Hände zu den Haarreifen mit den Ohren, oder sie spielen an den mit Sicherheitsnadeln befestigten Schwänzen herum. Als alle verkleidet sind, haben die Spielleiter ihre liebe Mühe, Ruhe in die Truppe zu bringen.

Aber dann kann es losgehen. Die erste Gruppe sind die Jüngsten – Familie Wutz. Vor Aufregung ist oft die Stimme weg. Hilfe suchende Blicke werden gewechselt, aber nachdem die ersten Wörter zugeflüstert werden, ist der Text meist wieder da. Die Witze, die dabei zum Besten gegeben werden, bringen nicht nur alle Kinder im Raum zum Lachen, auch die Erwachsenen im Probenraum können sich amüsieren. "Das ist die größte Schwierigkeit bei der Kinder-Kol-La", erklärt Oliver Reiser aus dem Spielleiter-Team. "Die Witze müssen für die Kinder verständlich und lustig sein, aber auch den Erwachsenen zusagen."

Was haben Rumpelstilzchen und der Froschkönig mit dem Gersthofer Stadtrat zu tun? Die Auflösung gibt es bei der Kinder-Kolla. Foto: Nicola Jäckel

Beide Altersgruppen kommen sicher bei der zweiten Nummer auf ihre Kosten. Hier wird Gregs Tagebuch mit Superhelden, Märchenfiguren und nicht zuletzt dem Gersthofer Stadtrat verknüpft. Die Kinder können sich unter Spiderman oder Rumpelstilzchen etwas vorstellen, die Erwachsenen können sich an der ironischen Darstellung der Superhelden erfreuen, denen eine gewisse Ähnlichkeit zur Gersthofer Politprominenz nicht abzusprechen ist. Andere Gruppen im Programm nehmen weitere Gersthofer Geschehnisse, aber auch das Schulleben aufs Korn.

Von der lieben Mühe mit dem Homeschooling handelt ein Sketch. Foto: Nicola Jäckel

Spielleiterin Gabi Niggl und ihr Team, in dem einige ehemalige Kol-La-Kinder mithelfen, haben alle Hände voll zu tun. Denn 191 Kinder stehen insgesamt an den beiden Sonntagen, 5. und 12. Februar, für ein etwa dreistündiges Programm auf der Bühne der Stadthalle Gersthofen. Nicht nur Sprechgruppen sind mit dabei, auch der TSV Gersthofen, Dance Emotion, die DJK Lechhausen, der TSV Firnhaberau, die Jugendkapelle Batzenhofen/Hirblingen und die Musikschule Gersthofen beteiligen sich am Programm.

Die Organisatoren versprechen abwechslungsreiche Vorstellungen: Neben den Sprechdarbietungen werden nämlich auch musikalische und akrobatische Elemente über die Bühne gehen, wie Funkenmariechen, Turner und Sänger. Ein Motto gibt es wie jedes Jahr keines. Jeder Verein darf selbst sein Thema wählen. So ist es zum Beispiel bei der Gesangseinlage der Musikschule Gersthofen dieses Jahr ein Mix quer durch die Disney-Filme.

Nach jeder Einlage wandert ein ferngesteuerter Roboter durch die Reihen und verteilt Gummibärchen, aber nach einer Stunde fällt es den Kindern doch schwer, weiter konzentriert bei der Sache zu bleiben. Bevor die Kinder zu den wartenden Eltern stürmen, werden sie von Gabi Niggl noch einmal ermahnt, den Text zu lernen, damit am 5. Februar auch alles sitzt. Für die Kleinsten, die ihn noch nicht selber lesen können, gab es diesen als Sprachdatei zum Anhören. Die letzten Änderungen an den Kostümen und der Feinschliff der Bühnenpräsentation stehen noch an, aber sonst steht einer gelungenen Aufführung nichts mehr im Weg. Die Kinder jedenfalls freuen sich schon darauf. Wer sie live erleben möchte. Es gibt noch Karten unter kiko.karten@web.de.