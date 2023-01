Gersthofer Feuerwehr setzt wieder auf ihr bewährtes Führungsteam

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen lässt in ihrer Jahreshauptversammlung das letzte Jahr Revue passieren. Die Vorstandschaft wurde ohne Gegenstimmen wieder im Amt bestätigt.

Sie kann mehr als 580 Mitglieder verbuchen und rückt im Durchschnitt einmal pro Tag zu einem Einsatz aus – so wie auch am vergangenen Wochenende mit mehreren Dutzend Leuten zum Gasthof Stern: die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Gersthofen. Doch diesmal lautete der Einsatzbefehl nicht, Brände zu löschen oder Keller auszupumpen, sondern ihren Vorstand neu aufzustellen. Bevor die Mitglieder jedoch über die Spitze ihres Vereins zu entscheiden hatten, ließ der Erste Vorsitzende Ulrich Schmid das Jahr 2022 noch einmal mit viel Humor Revue passieren.