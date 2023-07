Gersthofer Feuerwehr übt fachgerechten Umgang mit der Drehleiter

Die Gersthofer Feuerwehr war auf dem Rathausplatz im Einsatz - aber zur Übung.

Am Freitagmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr auf dem Gersthofer Rathausplatz an. Es handelte sich allerdings um keinen Notfall. Die Mannschaft übte das fachgerechte „Anleitern“. Dabei ging es unter anderem darum, die oberen Stockwerke des City-Centers mit der Drehleiter zu erreichen, um dort im Ernstfall Menschen aufzunehmen und bei Feuer oder anderen Notfällen in Sicherheit zu bringen. (lig)