Gersthofer Feuerwehr weiht neues Fahrzeug und neue Halle

Zwei Gründe zum Feiern hatte die Gersthofer Feuerwehr bei ihrem Festabend. Darüber hinaus gab’s allerdings auch noch eine Überraschung.

Mit einem kleinen Einzug der Fahnenabordnungen wurde ein festlicher Abend bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen eröffnet. Gleich vier Gründe waren der Anlass, dass zahlreiche Gäste der Einladung der Feuerwehr gefolgt sind und in die Feuerwache Gersthofen kamen.

Die Besucher wurden zur festlichen Fahrzeug- und Hallensegnung von Tom Mair dem ersten Kommandanten der Wehr und Ulrich Schmid dem Vereinsvorsitzenden begrüßt, für die Stadt Gersthofen ssprach Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf. Der neu in den Feuerwehrdienst gestellte Kommandowagen (KdoW), und die neu erbaute Lagerhalle am hinteren Bereich der Feuerwache, welche durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie zahlreiche Helfer aufgestellt wurde, wurden an diesem Festabend durch die beiden Geistlichen Pfarrer Markus Dörre und Diakon Christian Wolf gesegnet.

Altes Tanklöschfahrzeug kehrt nach 30 Jahren nach Gersthofen zurück

Auch das 20-jährige Bestehen der Feuerwache war ein Grund zu feiern an diesem Abend. Nachdem zwei aktive Mitglieder, Manuel Herrmann und Fabian Burkhart, zum Gruppenführer im Einsatzdienst ernannt wurden, sorgte die Feuerwehrführung für eine große Überraschung bei den Gästen. Mit blinkendem Blaulicht rollte, für zahlreiche Besucher, ein nicht unbekanntes Fahrzeug durch das offene Hallentor in die Feuerwache ein. Es ist gelungen das Tanklöschfahrzeug (TLF), welches 1969 zur Stadterhebung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen in den Dienst gestellt wurde, nach 30 Jahren wieder in die alte Heimat zu holen. Das TLF war von 1969 bis 1993 im Dienst der Gersthofer Wehr, danach wurde es an die Feuerwehr Diedorf in Thüringen abgegeben, wo es bis ins Jahr 2017 seinen Dienst versah. Von 2017 bis 2023 wurde es noch im Ortsteil Hildebrandshausen-Diedorf eingesetzt. Der Gersthofer Vereinsspitze gelang es nun das Tanklöschfahrzeug wieder nach Hause zu holen, wo ihm in nächster Zeit zu neuem Glanz verholfen wird. (AZ)

