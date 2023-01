Gersthofen

vor 35 Min.

Gersthofer Kulturkreis schaut Kunstwerken unter die Haut

Plus Künstlerischer Ausdruck geht im besten Fall "unter die Haut" und bewegt die Betrachtenden. Der Gersthofer Kulturkreis beleuchtet dies in einer Ausstellung.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Beim Wort "subkutan" denkt man nicht erst seit der Corona-Pandemie in erster Linie an Spritzen, die Arzneistoffe unter die Haut spritzen. Die Mitglieder des Gersthofer Kulturkreises zeigen in ihrer gleichnamigen Gemeinschaftsausstellung im Rathausfoyer, dass Kunst ebenfalls unter die Haut gehen kann - und zwar sowohl bildlich als auch im übertragenen Sinne.

