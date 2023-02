Gersthofer Narren nehmen das Rathaus im Sturm

Statt einer staubtrockenen Sitzung gab es in Gersthofen am Dienstagabend viel Spaß und den ein oder anderen humoristischen Seitenhieb.

Den seriösen Teil, eine ganz normale Stadtratssitzung, hatte man diesmal entfallen lassen. Zu oft mussten die Närrinnen und Narren schon zu lange vor verschlossenen Türen warten, bis die Stadtspitze getagt hatte und endlich der Rathaussturm erfolgen konnte. Nach zwei Jahren der Corona-Zwangspause waren sie diesmal nicht zu halten. Zahlreiche Zuschauende verfolgten die Amtsübernahme. Bis zum Aschermittwoch regieren in Gersthofen nun Prinzessin Alina I. und Prinz Sebastian II.

Rathaussturm der Lechana Gersthofen / im Bild die Little Magics Foto: Marcus Merk

Im Gegensatz zu den oft staubtrockenen Sitzungen wurde es kunterbunt im Sitzungsaal. Rätinnen und Räte hatten sich verkleidet, Besucherinnen und Besucher ebenfalls. Mit großem Beifall wurde die Nachwuchsgarde der Lechana begrüßt. Bei den Little Magics stimmt die Frauenquote. Moderiert wird die Show "Feuer & Eis" nämlich von zwei Hofmarschällinnen. Alina Fitz und Michelle Heigl präsentierten die Eisprinzessin Maja I. (Hatzelmann) und ihren Feuerprinz Samuel I. (Wagner) und führten souverän durch das Programm. Chefchoreografin Corinna Wagner hat mit ihrem Team Großartiges auf die Bühne gezaubert. Die leuchtende Lieblichkeit bringt nicht nur Kinderaugen zum Glänzen.

Rathaussturm der Lechana Gersthofen / im Bild Oliver Reiser und Reinhold Dempf (v.l.) als Hausmeister Foto: Marcus Merk

Jäh unterbrochen wurde die gute Stimmung durch den Rathaus-Hausmeister und seinen Praktikanten, der das ganze Ausmaß des Fachkräftemangels erahnen ließ. Die beiden beobachteten Kirchweih-Aktivisten, die sich auf dem Rathausplatz festkleben, damit nie mehr eine Almhütte anstatt eines Bierzeltes aufgestellt wird, und kramten im Papierkorb von Bürgermeister Michael Wörle. Dort fanden sich diverse Notizzettel. Auf einem waren weitere Vorschläge zur Namensgebung der Straße im neuen Baugebiet Am Mühlängerle, aus dem jetzt ein Mühlanger geworden ist, notiert: Einer davon lautet Bonzenweg. Dass einige Stadträtinnen und -räte nicht anwesend waren, liege wohl daran, "dass es bloß Würstchen gibt und kein Sitzungsgeld. Oder weil sie so an weiten Weg haben, da sie ja gar nicht in Gersthofen wohnen", lästerten Reinhold Dempf und Oliver Reiser, von der Kol-La als Engel & Teufel bekannt, ganz im Stile der Alt-Stadträte Ernst Kirchgeßner und Adam Wegehingel, die in früheren Jahren die Rathausbesetzung bereichert hatten.

Vom Mühlängerle zurück ins Rathaus, über den Mars bis nach Mallorca führte die Reise der Lechana, die mit ihrer Space Party den Sitzungssaal in seinen Grundfesten erschütterte. Als singender Hofmarschall präsentierte Rafael Wehr ein Programm der Extraklasse. Die „Tollitäten“ Prinzessin Alina I. (Geiß) und Prinz Sebastian II. (Pfiffner) legten nicht nur eine heiße Sohle aufs Parkett, sie verteilten auch Orden und Bussis, während die Mitarbeiter der Stadt Getränke und einen Imbiss unter das närrische Volk brachten.

