Gersthofer Nogentverein will mit Bücherbasar Bäume pflanzen

Seit mehr als 50 Jahren pflegt der Verein Gersthofen-Nogent enge Beziehungen zur französischen Partnerstadt. Nun gibt's einen weiteren Grund zum Feiern.

Seit dem Jahr 1969 hat Gersthofen eine enge Städtepartnerschaft mit Nogent-Sur-Oise in Frankreich. Noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie konnte das 50. Jubiläum im Jahr 2019 gefeiert werden. In diesem Jahr gibt's ein weiteres Jubiläum.

Denn das Symbol der Verbindung der beiden Städte, die Platane im Nogent-Park, wurde vor genau 50 Jahren, am 14. Oktober 1972, eingepflanzt. Deshalb feiert der Verein Gersthofen-Nogent den Geburtstag der Platane. Auch dieses Jahr fällt der Jahrestag der Platane auf den Bücherbasar, der immer um diese Zeit zugunsten eines guten Zweckes abgehalten wird. Heuer werden am Samstag und Sonntag, 15./16. Oktober jeweils von 9 bis 15 Uhr Bücher im Rathaus Gersthofen angeboten. Neu in diesem Jahr ist die Gersthofer Kirchweih auf dem Rathausplatz, die sich parallel zum Bücherbasar abspielt. Alle Besucher können daher im Rathaus vorbeischauen, um das ein oder andere tolle Buch zu ergattern.

Gersthofer Basar unterstützt Baumpflanzprojekte

In diesem Jahr hat sich der Partnerschaftsverein ganz der Nachhaltigkeit verschrieben: Denn mit dem Verkauf der gebrauchten Bücher können mehrere nachhaltige Effekte erzielt werden. Die Bücher werden mehrfach genutzt, Ressourcen werden geschont und es wird gleichzeitig ein nachhaltiger Zweck unterstützt. Und um den Geburtstag der Platane ordentlich zu würdigen, werden in diesem Jahr die Spenden an ein Aufforstungsprojekt der Organisation "Plant for the Planet" gespendet.

Diese Organisation wurde von Felix Finkbeiner gegründet, einem ehemaligen Schüler der International School in Gersthofen. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, weltweit eine Billion Bäume zu pflanzen und damit das Klima nachhaltig positiv zu beeinflussen. Dafür wurden mehr als 225 Projekte vereinigt. Auch von der Stadt Gersthofen wird "Plant for the Planet" immer wieder mit Baumpflanzungen und anderen Aktionen unterstützt.

Wer Bücher für den Basar zur Verfügung stellen möchte, kann diese am Freitag, 14. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Gersthofer Rathaus abgeben. (AZ)