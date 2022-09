Gersthofer SPD/Grünen-Fraktion will mehr Trinkwasserbrunnen

Werden in Gersthofen künftig öffentliche Trinkbrunnen aufgestellt? Das sieht ein Antrag der SPD/Grünen-Stadtratsfraktion vor. So wird dieser Vorschlag begründet.

Während des trockenen und heißen Sommers sehnten sich viele nach einem Schluck Wasser. Doch öffentliche Trinkbrunnen sind, anders als in vielen europäischen Ländern, in den deutschen Kommunen Mangelware. Dies möchte die Stadtratsfraktion SPD/Grüne in Gersthofen nun ändern. Was der Antrag der Kommunalpolitiker vorsieht.

Ein Beschluss des Bundeskabinetts sieht vor, dass den Menschen Wasser an öffentlichen Plätzen zur Verfügung gestellt werden muss, wenn das logistisch möglich und der Bedarf dazu vorhanden ist. Bei diesem Beschluss haken Gersthofens SPD und Grüne ein: Die Verwaltung soll prüfen und festlegen, wo sich innerhalb des Stadtgebietes einschließlich der Ortsteile Punkte ergeben, an denen öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen erstellt und kostenlos angeboten werden können, schreibt Fraktionsvorsitzender Peter Schönfelder.

Gersthofer Potenzialfläche und Peterhof als Standorte

"Unsere Fraktion sieht darin, vor allem bei den künftig zunehmenden längeren Hitzephasen, ein Grundbedürfnis der Bevölkerung." Neben weiteren Standorten sollten zumindest in der gestalteten Potenzialfläche und beim Peterhof (zur Nutzung durch Wanderer und Radfahrer) ein Trinkwasserbrunnen eingeplant werden, schlägt Schönfelder vor. (AZ)

