Gersthofen

vor 19 Min.

Gesund durch den Winter: Was Hobbyköche über Grünkohl wissen sollten

Beate Durner-Saal vom Biolandhof in Gersthofen weiß genau, was alles Gutes in ihrem Grünkohl steckt.

Plus Die Biolandgärtnerei Durner-Saal baut das Wintergemüse in Gersthofen an. Worauf Hobbygärtner und Köche beim Grünkohl achten müssen.

Von Steffi Brand

Da kann kein anderes Gemüse mithalten: Grünkohl enthält erstaunlich viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und bioaktive Substanzen. Beate Durner-Saal von der Biolandgärtnerei Durner-Saal in Gersthofen erinnert sich nur zu gut daran: "Mit diesen Worten hat mein Mann immer den Grünkohl hochgelobt." Zu Recht, wie die AOK-Ernährungsberaterin Bettina Mayr mit Verweis auf diverse Fachartikel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erklärt: "Grünkohl ist eines der vitamin- und mineralstoffreichsten Wintergemüse."

