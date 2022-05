Gersthofen

vor 7 Min.

Gibt's bald schöne Aussicht vom Dach des Gersthofer Wasserturms?

Plus Was soll aus dem ehemaligen Wasserturm beim Gersthofer Ballonmuseum werden? Mit dieser Frage befasst sich der Bauausschuss am Mittwoch. Es gibt einen Vorschlag.

Von Gerald Lindner

Die Keimzelle des Gersthofer Ballonmuseums war einst der ehemalige Wasserturm an der Bahnhofstraße. Doch seit mehreren Jahren darf er von den Besucherinnen und Besuchern nicht mehr betreten werden. Nun könnte das im Jahr 1906 errichtete Gersthofer Wahrzeichen bald eine neue Funktion erhalten. Der Gersthofer Bauausschuss befasst sich bei seiner nächsten Sitzung mit einem Vorschlag dazu, der Bürgerinnen und Bürgern schöne Aussichten verspricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen